Семин похвалил РФС за соперников сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что предстоящие матчи национальной команды будут полезными. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Во-первых, это очень хорошее решение РФС. И они молодцы, что находят такие спарринги, которые будут очень и очень полезны для нашей национальной сборной. Потому что все команды Южной Америки — высокой квалификации. И Парагвай — это сборная, которая имеет в своем составе очень-очень хороших игроков, которые выступают как в Европе, так и у себя дома», — сказал Семин.

В марте 2024 года сборная России сыграет с Сербией и Парагваем. Оба матча пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, из-за ситуации на Украине.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч. С осени 2022 года рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Ранее сообщалось, что Джокович не сможет посетить матч сборных России и Сербии.