В Госдуме выразили надежду, что CAS изменит решение по делу Валиевой после его оспаривания

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о работе юристов по делу фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает «Матч ТВ».

«У юристов есть сейчас возможность оспорить все решения, который были приняты в нашем понимании незаконно против Камилы Валиевой. И сейчас юристы и федерация готовят достаточно сильную позицию, которая, мы надеемся, повлияет на изменение решения CAS, который незаконно решил отстранить нашу спортсменку на четыре года», — сказал Свищев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее стало известно, кто может заменить отстраненную из-за допинга Валиеву в шоу Тутберидзе.