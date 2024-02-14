Захаряна призвали «навозить Мбаппе» в матче Лиги чемпионов

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин дал напутствие экс-одноклубнику Арсену Захаряну, ныне выступающему за «Реал Сосьедад», перед матчем плей-офф Лиги чемпионов против «Пари Сен‑Жермен». Его слова передает «Матч ТВ».

«Заха, брат, желаю тебе удачи против «ПСЖ» и, наконец, забить свой первый гол и победить. Навози там (Килиана) Мбаппе, между или не между, ты умеешь все. Будем смотреть, удачи», — сказал Тюкавин.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 14 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

20-летний полузащитник перебрался в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

За новую команду Захарян дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус. Всего на счету полузащитника 25 матчей за новый клуб во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей.

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