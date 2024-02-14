Решение IIHF по отстранению России назвали маразмом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал предсказуемым решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России от участия в турнирах под своей эгидой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Было понятно, что Павел Владимирович Буре будет за нас ратовать и будет вопросы задавать негодяям. А негодяи не хотят правду. Поэтому его и не допустили до обсуждения. Возможно ли такое поведение со стороны IIHF? Ну они теперь обнаглели. Им разрешили все, они и делают. Там же и шведы, и финны, которые обиженные. Для нас это маразм, а для них — нормальное поведение», — заявил Кожевников.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Сборные России, а также Белоруссии решением IIHF пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 года, без них пройдет мировое первенство и в 2024 году. Такое решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) международным федерациям не допускать российских атлетов до соревнований. Российские хоккеисты потеряли возможность выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, Россию лишили права принять молодежный чемпионат мира — 2023.

Ранее стало известно, когда IIHF рассмотрит участие россиян в Олимпиаде.