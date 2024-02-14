Тренер «Спартака» Абаскаль связал себя с Россией

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о том факте, что назвал родившегося в России сына Гильермо-Николай, а также признался, что хотел бы остаться в стране надолго. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Можно ли считать, что имя Николай для ребенка — это намек на то, что я в России надолго? Да, конечно. Надеюсь, что так и будет. Наша работа может отправить нас куда угодно, но он родился в России, это уже навсегда», — заявил Абаскаль.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов. В первом туре после рестарта чемпионата России команда сыграет с петербургским «Зенитом» на выезде 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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