Головина считают выше всех остальных игроков «Монако»

Бывший нападающий сборной России, а также итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин заслуживает быть капитаном команды. Об этом он заявил Legalbet.

«Заслуживает ли Головин звание основного капитана «Монако»? По игре он заслуживает повязку. По статистике выступлений, иерархии, он превышает остальных в «Монако». Надеюсь, в будущем его назначат капитаном.

Как и в прошлом сезоне, он великолепно играет, даже прибавляет. Один из самых ярких футболистов в чемпионате Франции, который умеет создавать, обыгрывать, отдавать и забивать. Есть все качества, чтобы продолжать прогрессировать», — сказал Колыванов.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 18 матчей, забив пять мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Ранее Головин попал на обложку главной спортивной газеты Франции.