Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Головина считают выше всех остальных игроков «Монако»

Колыванов: Головин — один из самых ярких футболистов в чемпионате Франции

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший нападающий сборной России, а также итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин заслуживает быть капитаном команды. Об этом он заявил Legalbet.

«Заслуживает ли Головин звание основного капитана «Монако»? По игре он заслуживает повязку. По статистике выступлений, иерархии, он превышает остальных в «Монако». Надеюсь, в будущем его назначат капитаном.

Как и в прошлом сезоне, он великолепно играет, даже прибавляет. Один из самых ярких футболистов в чемпионате Франции, который умеет создавать, обыгрывать, отдавать и забивать. Есть все качества, чтобы продолжать прогрессировать», — сказал Колыванов.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 18 матчей, забив пять мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Ранее Головин попал на обложку главной спортивной газеты Франции.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами