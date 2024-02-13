Ветеран «Спартака» объяснил, почему не любит песню «Знаешь ли ты»

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказался о любви болельщиков к песне исполнительницы МакSим «Знаешь ли ты», которая является неофициальным болельщицким гимном и часто исполняется фанатами на трибунах. Кожевников признался, что не понимает, почему поклонники «Спартака» так любят эту песню.

«В этой песне ни слова про «Спартак», ни смысла про команду, ничего нет. Я —спартач, но «Знаешь ли ты» мне не нравится. Там есть небольшой смысл про преданность, но не понимаю, почему ее заводят постоянно», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» набрал 84 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Накануне они разгромили ярославский «Локомотив» 5:1.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против череповецкой «Северстали». Встреча пройдет 14 февраля и начнется в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» в следующей игре на своем льду примет столичный ЦСКА. Игра пройдет 15 февраля и начнется в 19:00 мск.

Ранее Кожевников заявил о двойных стандартах в IIHF.