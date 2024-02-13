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Экс-игрок «Арсенала» рассказал, почему Аршавин не оправдал ожиданий

Экс-игрок «Арсенала» Галлас заявил, что Аршавин был ленив

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Tom Hevezi/AP

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Вильям Галлас поделился воспоминаниями о выступлении за команду россиянина Андрея Аршавина. Француз заявил, что Аршавин был талантлив, но лень помешала ему добиться в Англии больших высот.

«Он обладал очень большим талантом, но в Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр. АПЛ физически намного затратнее: матчи практически каждые три дня. Возможно, это было слишком сложно для Аршавина, чтобы показывать высокий уровне в каждой игре», — сказал Галлас в интервью «Чемпионату».

Он констатировал, что российский нападающий не был усерден на тренировках, поскольку не был готов к интенсивным нагрузкам. И это, считает Галлас, приводило к разочарованию болельщиков, которые видели в «Арсенале» не такого Аршавина, каким он был в «Зените».

«Да, он был немного ленив. Андрей один из тех, кому не нравилось тренироваться каждый день. Он предпочитал сохранять энергию для матчей. Возможно, это ему и помешало надолго задержаться на уровне АПЛ», — считает Галлас.

Аршавин — воспитанник «Зенита» и большую часть карьеры провел именно за петербургскую команду. После Евро-2008, на котором Андрей вместе со сборной России завоевал бронзовые медали, игрок получил предложение от «Арсенала». За «канониров» он выступал с 2009 по 2013 год, провел за команду 144 матча во всех турнирах и забил 31 мяч.

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