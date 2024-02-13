Легенда «Спартака» объяснил, чем Джикия важен для команды

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высоко оценил качества защитника красно-белых Георгия Джикии. Эксперт заявил, что игрок еще может принести команде пользу.

«Счастлив, что Георгий Джикия остался с командой. Был обеспокоен тем, что его не ставили в основной состав. Наконец на сборах он стал выходить в стартовом составе. Очень рад за него. Георгий — очень грамотный футболист. Его отсутствие отражается на игре защитников «Спартака». Если Георгия будут ставить в основной состав, думаю, это будет приобретением не только для самого Джикии и подтверждением его мастерства, но и для Абаскаля и его тренерского штаба», — сказал Кавазашвили в интервью ODDS.ru.

Также специалист высказался о перспективах «Спартака» во второй части сезона. Он подчеркнул, что сейчас рано их оценивать, поскольку игра команды может измениться после прихода новых футболистов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне игрок потерял место в основном составе красно-белых — по информации СМИ, у него конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

Ранее Джикию назвали «отрезанным ломтем».