Олимпийский чемпион заявил о двойных стандартах в IIHF

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение России. Он заявил, что организация продолжает осуществлять политику двойных стандартов.

«Ожидаемое решение, ничего нового. У IIHF все идет по плану. Не допустить сборную России к соревнованиям, но при этом не отстранить сборную Израиля — это двойные стандарты со стороны IIHF. Вообще, политика в спорте — очень страшная вещь», — констатировал Кожевников в интервью «Матч ТВ».

Специалист обратил внимание, что дальнейшие действия IIHF в отношении России могут определить канадцы. По мнению Кожевникова, представители Канады могут не захотеть участвовать в Олимпиаде, если там не будет российских хоккеистов и, как следствие, высокой конкуренции.

«Они же спокойно могут сказать: «Если России не будет на Олимпиаде, то и мы не будем участвовать». Русских победят — чемпионы. А если выиграют без нас — политическая вещь, особенно для НХЛ. КХЛ же вторая лига мира, и неважно, в каком она состоянии. Поэтому на предолимпийский сезон надежда только на канадцев», — считает Кожевников.

Заседании совета IIHF, на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба IIHF, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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