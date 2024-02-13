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Поведение хоккеистов сборной России U18 осудили после скандала в Минске

Кожевников призвал сборную России U18 уважать себя после скандала в Белоруссии

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ФХР

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал действия игроков юниорской сборной России после матча с молодежной командой Белоруссии на турнире Кубок будущего в Минске. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Надо уважать себя. Таким поступком ребята показали, что в первую очередь сами себя не уважают. И тренеры настраивали подопечных неправильно. Наставники находятся вместе с командой и должны гасить подобные настроения. Им стоило сказать игрокам, что такое бывает, но нужно нормально относиться к соперникам и к себе», – заявил Кожевников.

10 февраля в финале турнира российская команда уступила белорусам со счетом 5:6. Игроки сборной России остались недовольны судейством.

Во время церемонии награждения капитан российской команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место, а вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров так же поступили со своими наградами лучшим игрокам турнира в своих амплуа.

Ранее Международная федерация хоккея продлила отстранение России.

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