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Смородская про Зарему: она никакая не женщина в футболе

Смородская осудила Зарему за критику «всех и вся» в российском футболе

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская объяснила, почему критиковала жену экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову. Ее слова передает Sport24.

«Салихова, как и я — женщина из российского футбола? Она никакая не женщина в футболе. Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну пожалуйста, комментируй свой «Спартак» — никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня. Поэтому я ее критиковала», — заявила Смородская.

Ольга Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год, в 2015 году красно-зеленые завоевали Кубок России.

Зарема Салихова входила в совет директоров «Спартака» в 2021 году, однако покинула его после назначения португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

«Спартак» занял пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров. Москвичи на восемь баллов отстают от лидирующего «Краснодара».

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