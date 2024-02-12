Уткин намекнул на уход Джикии из «Спартака»

Спортивный комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин в очередном выпуске шоу «Футбольный клуб» заявил, что конфликт капитана «Спартака» Георгия Джикии и тренера Гильермо Абаскаля может быть решен лишь уходом кого-либо из действующих лиц.

По его мнению, по окончании сезона либо Джикия уйдет из команды, либо Джикия вместе с Абаскалем покинут клуб.

«Так, чтобы из-за игрока уходил тренер — из этого никогда не происходило ничего хорошего. Не может игрок выбирать, какому тренеру быть или не быть в команде», — заявил Уткин.

В текущем сезоне Джикия провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде работает испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Ранее «Спартаку» предрекли чемпионство в ближайшие 10 лет.