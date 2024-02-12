Хоккейные болельщики исполнили массовый танец на трибунах G-Drive Арены

Фиджитал-спорт объединил 22 тыс. хоккейных фанатов в флешмобе, состоявшемся на G-Drive Арене в Омске в рамках заключительной стадии регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе «Игр Будущего».

Во время матчей хоккейного клуба «Авангард» против клубов СКА и «Спартак» организаторы «Игр Будущего» познакомили болельщиков с новым направлением в спорте — фиджитал.

Этот новый спортивный тренд объединяет физическую активность и киберспорт. Пока игроки готовились выйти на лед, зрители матчей ставили личные рекорды за рулем гоночных симуляторов и играли в аэрохоккей.

Ярким событием фиджитал-программы стал танец болельщиков на трибунах G-Drive Арены, во время которого зрители повторяли движения с экрана.

«Танцевальный стимулятор» провела профессиональный киберспортсмен, Ubisoft Star Player, лауреат Чемпионата Мира и победитель множества турниров по танцевальному симулятору Анастасия Spacemita Большакова.

Организаторы флешмоба сообщили, что в этом году «Танцевальный стимулятор» станет одной из дисциплин первого международного фиджитал-турнира «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта.

Спортивная программа «Игр будущего» включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года пройдет турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

«Игры Будущего» соберут около 2 тыс. спортсменов. 277 команд из 107 стран уже подтвердили свое участие. По прогнозам организаторов количество просмотров трансляций игр на стриминговых площадках превысит 3 млрд.