Глушаков не продолжит карьеру в «Ростове»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков покинул расположение «Ростова» после совместных сборов с командой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал команды.

«Удачи, Денис. Денис Глушаков провел месяц сборов с «Ростовом». Сегодня полузащитник покинул расположение команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении.

11 января 2024 года Глушаков сообщил, что проведет зимние сборы с «Ростовом». 37-летний футболист является уроженцем города Миллерово (Ростовская область).

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что «Ростов» упустил шанс досрочно выиграть Winline Зимний кубок РПЛ.