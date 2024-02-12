«Монако» одержал волевую победу благодаря голу Головина

«Монако» одержал волевую победу над «Ниццей» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Российский нападающий «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и забил победный мяч своей команды на 77-й минуте. Примечательно, что через три минуты после гола тренерский штаб заменил футболиста.

В составе «Монако» также отличился Денис Закария, который оформил дубль. За «Ниццу» забили Гаэтан Лаборде, который реализовал пенальти, и Эванн Гессан. С 54-й минуты «Ницца» играла в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Данте Бонфин.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 19 матчей, забив шесть мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

«Монако» после этой победы расположился на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 38 очков. «Ницца» имеет на балл больше и идет второй.

Ранее экс-игрок «Севильи» назвал россиянина, способного претендовать на «Золотой мяч».