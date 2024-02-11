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«Будут эмоции»: Кожевников объяснил, что даст СКА переезд на новую арену

Чемпион ОИ Кожевников заявил, что СКА будут испытывать эмоции на новой арене

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Алексей Даничев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что переезд петербургского СКА из Ледового дворца на «СКА-Арену» может придать армейскому клубу новые эмоции.

По его мнению, на качество игры подопечных Романа Ротенберга факт смены локации не повлияет.

«Я не знаю, как это может именно повлиять на команду, состав ведь никак не изменится от того, где СКА выступает. Должны быть хорошие эмоции, но на состав команды это никак не повлияет. Сама по себе «СКА-Арена» является одной из лучших в мире» — заявил Кожевников.

Новая арена в Санкт-Петербурге вмещает 21 500 болельщиков в хоккейной конфигурации. 11 февраля СКА дебютирует на «СКА-Арене» матчем против «Сочи».

После 61 матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА, набрав 85 очков, делит первое место с ярославским «Локомотивом». На три очка меньше у идущего третьим московского «Динамо».

В январе СКА обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2024.

Ранее Александр Овечкин обновил уникальный рекорд «Вашингтона».

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