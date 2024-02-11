«Это испортит мне турнир»: канадский экс-вратарь НХЛ о допуске России на ОИ

Канадский экс-вратарь ряда клубов НХЛ Джейми Макленнан в интервью на на YouTube-канале TSN признался, что хотел бы видеть сборную России в числе участников следующих зимних Олимпийских игр.

«Не хочу портить праздник, но это все, о чем я могу думать. Я надеюсь, что Россия… Еще раз, это мировая проблема, и я понимаю это. Но турнир лучших из лучших… Кучеров, Василевский, Шестеркин… Некоторые из лучших игроков — русские. Если им не разрешат сыграть, это испортит мне турнир. Не знаю, что вы думаете, ребята», — сказал Макленнан.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что сборная России отказалась от наград на международном турнире.