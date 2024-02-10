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Овечкина сравнили с Роналду

Тренер «Динамо» Личка заявил, что у Овечкина есть мотивация догнать Гретцки

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Тренер московского футбольного «Динамо» Марцел Личка заявил о своей вере в то, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также сравнил его с португальским нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У него есть мотивация. Он почти все выиграл в хоккее, доказал всем, каким великим хоккеистом является, а рекордный гол в НХЛ стал бы красивым завершением карьеры. Я бы сравнил его с Криштиану Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. А Месси – это больше Гретцки», — заявил Личка.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 46 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 11 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 833 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 61 гол.

Ранее легенда российского хоккея оценил шансы клуба Овечкина выйти в плей-офф НХЛ.

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