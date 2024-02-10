Экс-тренер «Спартака» Каррера дал совет Миранчуку из-за его игры в «Аталанте»

Бывший главный тренер московского «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера дал совет российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку, которого признали лучшим игроком команды в январе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он не должен останавливаться на том, что уже сделал. Нужно усердно работать, чтобы снова стать лучшим!» — сказал Каррера.

В январе российский полузащитник провел за «Аталанту» шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Стоит отметить, что Миранчук выходит в стартовом составе в двух последних матчах чемпионата Италии.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив четыре результативных передачи. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Шарль Де Кетеларе (5+6). «Аталанта» идет на четвертом месте, набрав 39 очков.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя в итальянский клуб из «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

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