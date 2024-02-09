В «Северстали» рассказали о планах команды на Кубок Гагарина

Хоккеист череповецкой «Северстали» Тимур Муханов рассказал, что клуб ставит перед собой самые высокие задачи на плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Legalbet.

«Какие цели на плей-офф? Мы всегда ставим самые высокие задачи, у нас команда максималистов», — сказал Муханов.

В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает шестое место, имея в активе 70 очков. Первое место занимает петербургский СКА. Клуб берегов Невы набрал 85 баллов. На одно очко от СКА отстает ярославский «Локомотив». Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Столичный клуб имеет в своем активе 82 очка. На четвертом месте идет московский «Спартак», имея в активе 80 очков. На пятом месте располагается нижегородское «Торпедо», набрав 71 балл.

В следующем матче «Северсталь» встретиться с «Локомотивом». Встреча состоится 10 февраля. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

Ранее вратарь «Северстали» назвал голкипера КХЛ, который удивляет его своим стилем.