Ветеран сборной СССР: никому российские футболисты в Европе не нужны

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии «РБ Спорт» заявил, что никто из российских футболистов не готов для приглашения в европейский топ-клуб.

«Не думаю, что Чалов всерьез настроен на то, чтобы уехать в Европу. Он один раз уже пробовал. В ЦСКА у него сейчас все хорошо. Просто запускаются все эти разговоры про Европу, чтобы выбить получше контракт.

Прямо сейчас у нас нет игроков, которые могли бы уехать играть в европейские топ-клубы. Переход Захаряна больше случайность. Никому наши игроки сейчас там не нужны», — заявил ветеран.

Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев (французский «Гавр») и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее ФИФА выступила с заявлением по поводу «синей карточки».