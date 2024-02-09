Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ветеран сборной СССР: никому российские футболисты в Европе не нужны

Экс-футболист Пономарев назвал переход Захаряна в «Реал Сосьедад» случайностью

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии «РБ Спорт» заявил, что никто из российских футболистов не готов для приглашения в европейский топ-клуб.

«Не думаю, что Чалов всерьез настроен на то, чтобы уехать в Европу. Он один раз уже пробовал. В ЦСКА у него сейчас все хорошо. Просто запускаются все эти разговоры про Европу, чтобы выбить получше контракт.

Прямо сейчас у нас нет игроков, которые могли бы уехать играть в европейские топ-клубы. Переход Захаряна больше случайность. Никому наши игроки сейчас там не нужны», — заявил ветеран.

Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев (французский «Гавр») и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее ФИФА выступила с заявлением по поводу «синей карточки».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами