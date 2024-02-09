Фетисов о МОК: ты не можешь одних наказывать, а других нет

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов считает, что Россия может потребовать возмещения морального и финансового ущерба из-за недопуска спортсменов. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Спорт всегда служил мостом, объединял людей в любых ситуациях. Сейчас МОК оказался в непростой ситуации, ты не можешь одних наказывать, а других нет. У нас есть дополнительный инструмент. Мы можем указать не только на финансовый ущерб, но и моральный. И предъявить его тем людям, которые принимают решения. Прецедент интересный, это работа спортивных властей нашей страны и крутых юристов», — сказал Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2023 году в организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения», для участия в Играх в Париже. До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Роднина призвала не надеяться на выборы президента США в вопросе возвращения россиян.