Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Перешедший в европейский клуб российский футболист исполнил «Катюшу» на ужине новичков

Российский футболист «Железничара» Игнатьев спел «Катюшу» на ужине для новичков

close
100%
fk_zeleznicar_pancevo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский нападающий Иван Игнатьев, который в начале 2024 года перешел в сербский клуб «Железничар», исполнил песню «Катюша» на ужине для новичков команды. Фрагмент с выступлением форвард опубликовал в своих социальных сетях.

Контракт Игнатьева с сербским клубом рассчитан до июня 2024 года. «Железничар» выступает в высшем дивизионе Сербии. Команда идет на 14-м месте (всего 16).

Игнатьев в июне 2023 года на правах свободного агента перешел в «Сочи». В середине января 2024 года клуб сообщил о расторжении контракта с нападающим.

До этого он выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

Игнатьев прошел все юношеские и молодежные сборные России.

Ранее Булыкин назвал самый громкий трансфер 2024 года в РПЛ.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами