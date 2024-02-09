Перешедший в европейский клуб российский футболист исполнил «Катюшу» на ужине новичков

Российский нападающий Иван Игнатьев, который в начале 2024 года перешел в сербский клуб «Железничар», исполнил песню «Катюша» на ужине для новичков команды. Фрагмент с выступлением форвард опубликовал в своих социальных сетях.

Контракт Игнатьева с сербским клубом рассчитан до июня 2024 года. «Железничар» выступает в высшем дивизионе Сербии. Команда идет на 14-м месте (всего 16).

Игнатьев в июне 2023 года на правах свободного агента перешел в «Сочи». В середине января 2024 года клуб сообщил о расторжении контракта с нападающим.

До этого он выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

Игнатьев прошел все юношеские и молодежные сборные России.

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