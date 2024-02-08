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Бывший игрок сборной Германии хотел бы поработать в России

Экс-игрок сборной Германии: я бы хотел поработать в родном «Динамо»

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Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что хотел бы поработать в структуре бело-голубых, передает Sport24.

«Приглашали ли меня работать в России? Пока что не звали. Думаю, я бы точно рассмотрел возможность работы у вас. В «Динамо»? Конечно, я бы хотел поработать в родном клубе», — сказал Кураньи.

За «Динамо» Кураньи выступал с 2010 по 2015 год. В 2016 году игрок завершил карьеру, выступая за немецкий «Хоффенхайм».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 32 балла, она отстает от лидера чемпионата — «Краснодара» — на шесть очков. После возобновления национального первенства в марте 2024 года «Динамо» первый матч проведет на домашнем стадионе против московского «Локомотива».

Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов.

Ранее в «Динамо» рассказали о трагедии молодых футболистов.

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