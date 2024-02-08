Иностранный тренер скучает по российскому футболу

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что скучает по российскому футболу, передает Sport24.

«В России мне нравилось абсолютно все! Но топ-1 — футбол. Футбол в России очень хорош», — сказал Николич.

Сербский специалист работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателями Кубка России в сезоне-2020/21.

После ухода Николича клуб сменил шесть тренеров. С ноября 2022 года команду возглавляет Михаил Галактионов. В прошлом сезоне ему удалось уберечь «железнодорожников» от вылета.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 38 баллов. Второе место занимает петербургский «Зенит» (36). Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (32).

Ранее Николич заявил, что соскучился по России.