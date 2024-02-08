Бывший игрок сборной России и «Спартака» завершил карьеру

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов, выступающий сейчас за воронежский «Факел», объявил о завершении карьеры, передает сайт клуба.

«Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Благодарю «Факел» и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей», — заявил Кудряшов.

Кудряшов выступал за московский «Спартак», грозненский «Терек», турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальспор», а также за «Сочи». В составе «Факела» игрок выступал с 2023 года.

Вместе со «Спартаком» он трижды выигрывал серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Еще одно серебро он взял с «Ростовом».

За сборную России Кудряшов выступал с 2016 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее в «Спартаке» сообщили о том, что капитан не покинет клуб.