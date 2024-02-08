«Это точно не я»: Туктамышева не считает себя секс-символом фигурного катания

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью на YouTube-канале «Дисциплина» заявила, что не считает себя секс-символом российского фигурного катания.

«Насчет секс-символа — не знаю. Потому что у нас очень много ярких девушек катаются, особенно в шоу. Много классных, ярких номеров. Поэтому у нас идет соревнование. Нет одного человека, который самый сексуальный на льду. Это точно не я. Насчет магнетизма — я не могу сказать, у меня плохо получается говорить о себе. Если это есть, если люди это видят, то это приятно, конечно. Это круто», — сказала Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Туктамышева является серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании и чемпионкой Европы.

Ранее Туктамышева выбрала между карьерой и замужеством.