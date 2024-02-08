CAS не убедило заявление WADA о популярности триметазидина в России

В Спортивном арбитражном суде (CAS) не считают убедительным аргумент Всемирного антидопингового агентства (WADA) о широком распространении триметазидина в российском спорте. Об этом говорится в пресс‑релизе CAS.

«WADA и ISU утверждали, что если принять во внимание доказательства, то более вероятно, что использование спортсменом триметазидина было преднамеренным. При этом комиссия отмечает, что ее не убедили затронутые в этом отношении вопросы.

В качестве примера приводилось, что в российской медицинской литературе указано, что триметазидин назначают юным спортсменам. Однако то, что было сказано в этих документах, преувеличивается, и, в любом случае, документы, на которые опирались, были датированы 2010 и 2013 годами соответственно, и поэтому их не следует воспринимать как указание на текущую практику в России», — говорится в релизе.

7 февраля Спортивный арбитражный суд на своем официальном сайте опубликовал мотивировочную часть по делу об употреблении допинга Валиевой.

Как сообщили в CAS, Валиева утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм в результате употребления зараженной пищи незадолго до чемпионата России. Фигуристка съела клубничный десерт, приготовленный ее дедушкой, который воспользовался разделочной доской, на которой ранее измельчал свои лекарства, содержащие триметазидин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отсчитываться с декабря 2021 года.

Ранее ситуацию с допингом Валиевой назвали нечистой.