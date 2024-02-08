Кучеров снова возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Тампы‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 8 февраля по московскому времени «Тампа» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3. В третьем периоде Кучеров сделал 54‑ю голевую передачу в сезоне. Для 30-летнего россиянина это результативное очко стало 86-м (32+54) в 50 играх сезона.

Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У главного конкурента — канадского нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона — 85 (32+53) баллов.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку («Бостон Брюинз», 113 очков), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон Ойлерз», 129 очков) и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон Ойлерз», 153 очка).

«Рейнджерс» набрали 67 очков и теперь занимают второе место в Восточной конференции. «Тампа» идет на шестой строчке с 59 баллами.

Ранее российского хоккеиста «Тампы» унесли с площадки на носилках.