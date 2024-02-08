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Неудачи «Вашингтона» в НХЛ объяснили

Тренер Канарейкин заявил, что в «Вашингтоне» накопилось много больших проблем

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Kyle Ross/Reuters

Бывший главный тренер московского «Спартака» Федор Канарейкин оценил вероятность попадания «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Трудно сказать, очень много накопилось уже таких проблем больших в команде. Возможно, команда еще поборется за попадание в плей-офф, но мы видим, что возникают какие-то моменты, которые не дают команде играть на большой результат», — заявил специалист.

В ночь на 7 февраля «столичные» на своем поле проиграли «Монреаль Канадиенс» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» после 48 матчей набрал 51 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Кэпиталз» осталось сыграть 34 матча в регулярном чемпионате. 9 февраля команда проведет выездной матч против «Флориды Пантерз».

Ранее стало известно, что российский хоккеист «Вашингтона» пройдет программу помощи игрокам НХЛ.

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