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«Реал» обвинили в неуважении к Роналду

Булыкин заявил, что «Реал» должен был поздравить Роналду с днем рождения

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Reuters

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал мадридский «Реал» за то, что клуб не поздравил своего экс-игрока Криштиану Роналду. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Может быть был у него какой-то конфликт с «Реалом» после перехода в «Ювентус». Думаю, уважение и какие-то человеческие чувства должны быть, и можно было поздравить выдающегося игрока с днем рождения. Я просто не знаю, почему нельзя поздравить футболиста, который, конечно, не очень хорошо ушел. Но он принес очень много команде титулов и так полностью отдавал себя в этом клубе», — сказал Булыкин.

5 февраля Роналду исполнилось 39 лет. В своих соцсетях сообщения с поздравлениями опубликовали лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

За «Реал» нападающий выступал с 2009 по 2017 год, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе мадридской команды он выиграл четыре Лиги чемпионов, дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА. Также он три раза становился победителем клубного чемпионата мира.

Сейчас Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Ранее определились финалисты Кубка Африки по футболу.

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