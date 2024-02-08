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Российский футболист получил прямое удаление в Кубке Франции

«Гавр» проиграл «Страсбуру» в Кубке Франции, Кузяев получил красную карточку

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Panoramic/Global Look Press

«Страсбур» одержал победу над «Гавром» в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбуре и завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметился Дилан Баква, Эмануэль Эмега и Марвен Сеная. У гостей единственный мяч забил Андре Айю.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и на 81-й минуте получил прямую красную карточку за подножку, оставив команду в меньшинстве при счете 1:2.

Ближайший матч команда россиянина проведет 11 февраля. В рамках 21-го тура чемпионата Франции «Гавр» на своем поле сыграет против «Ренна». Стартовый свисток для команд прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля прошлого года. Хавбек подписал контракт до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит».

Всего Кузяев провел в чемпионате Франции 20 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и результативной передачей. «Гавр» после 20 туров набрал 24 очка и занимает 11 место в турнирной таблице Лиги 1.

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