Карпин назвал катастрофой игру «Ростова» после разгрома «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал игру своей команды в матче против московского «Спартака» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Больше недоволен, чем доволен. При чем здеcь победа, они на фиг никому не нужны, причем cейчаc. В чемпионате даже можно выиграть cо cчетом 3:0, но играть не лучшим образом. Мы играли по‑моему c «Динамо», 2:0 выиграли, два раза до ворот дошли, два раза забили, хотя у наших ворот было предоcтаточно моментов.

Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное — катастрофа», — заявил специалист.

Встреча прошла в Аду-Даби и завершилась разгромной победой «Ростова» со счетом 3:0. Забитыми мячами в матче отметились Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.

На турнире в ОАЭ «Ростов» провел уже два матча, одержав две победы. Команда Валерия Карпина возглавляет турнирную таблицу. Ранее ростовчане обыграли эмиратский клуб «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 3:1.

9 февраля «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли», 11 февраля — «Ростов» с казахстанским «Кайратом».

В 2023 году «Спартак» стал победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Ранее тренеру «Спартака» предрекли «скорый конец».