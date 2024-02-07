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Откусивший ухо Тайсон встретился с Холифилдом

Боксер Майк Тайсон опубликовал фото с Эвандером Холифилдом, которому откусил ухо

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miketyson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский боксер Майк Тайсон в социальных сетях встретился с Эвандером Холифилдом.

Экс-чемпион мира опубликовал совместное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), оставив к нему подпись.

«Мы прошли долгий путь со времен боя с укусом», — написал Тайсон.

Знаменитый бой между Тайсоном и Холифилдом, в котором Майк откусил часть уха своему оппоненту, прошел 28 июня 1998 года в США. После того, как Холифилд лишился части уха, Тайсон был оштрафован на $3 млн и временно отстранен от соревнований.

В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) и потерпеть два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году. Тайсон является абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпионом мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990).

Ранее сообщалось, что прошедший рехаб Александр Емельяненко захотел поступить в МГУ.

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