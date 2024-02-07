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Овечкин объяснил, как «Вашингтону» прервать серию поражений

Нападающий «Вашингтона» Овечкин объяснил, как команде прервать серию поражений

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью клубной пресс-службе заявил, что выбраться из серии поражений можно, если провести остаток матчей в регулярном чемпионате по аналогии со вторым периодом матча против «Монреаль Канадиенс».

«Мы совершили множество ошибок в первом периоде. Может быть, на нас так повлияла недельная пауза, но все видели, как мы провели вторую двадцатиминутку, у нас было множество шансов. Если мы будем играть так, как во втором периоде, нас будет ожидать успех», — заявил Овечкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Канадиенс».

В составе победившей команды голами отметились Ник Судзуки, который оформил дубль, Майкл Пеццетта и Юрай Слафковски, также забросивший в поединке две шайбы.

За «Вашингтон» забили Расмус Сандин и российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Он отличился на 27-й минуте поединка, его ассистентами выступили Дилан Строум и Мартин Фехервари.

Ранее Александр Овечкин исправил статистику полезности в матче с «Монреалем».

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