Овечкин объяснил, как «Вашингтону» прервать серию поражений

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью клубной пресс-службе заявил, что выбраться из серии поражений можно, если провести остаток матчей в регулярном чемпионате по аналогии со вторым периодом матча против «Монреаль Канадиенс».

«Мы совершили множество ошибок в первом периоде. Может быть, на нас так повлияла недельная пауза, но все видели, как мы провели вторую двадцатиминутку, у нас было множество шансов. Если мы будем играть так, как во втором периоде, нас будет ожидать успех», — заявил Овечкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Канадиенс».

В составе победившей команды голами отметились Ник Судзуки, который оформил дубль, Майкл Пеццетта и Юрай Слафковски, также забросивший в поединке две шайбы.

За «Вашингтон» забили Расмус Сандин и российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Он отличился на 27-й минуте поединка, его ассистентами выступили Дилан Строум и Мартин Фехервари.

Ранее Александр Овечкин исправил статистику полезности в матче с «Монреалем».