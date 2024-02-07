Олимпийское движение упрекнули в зараженности вирусом русофобии

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС заявил, что в ближайшем будущем страна не сможет претендовать на проведение Олимпийских игр из-за разгула антироссийских настроений в мире.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) никак не борется с русофобией, из-за чего современная олимпиада потеряла спортивную составляющую.

«Олимпийское движение сейчас заражено вирусом русофобии и растеряло свои базовые ценности. На Олимпиадах исчез дух соревновательности. Надеемся, что МОК все-таки изменит свою политику и через какое-то время сотрудничество удастся наладить», — заявил Чернышенко.

МОК допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в РФС объяснили, как ФИФА видит возвращение России на международные матчи.