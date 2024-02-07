Овечкин обошел легенду НХЛ по количеству сыгранных матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл 1392-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выйдя на площадку в игре регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс».

Поединок закончился поражением «столичных» со счетом 2:5, Овечкин отличился заброшенной шайбой.

По количеству матчей российский нападающий обошел легендарного канадского хоккеиста Дага Монса, который делил с ним 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге. Следующая цель Овечкина — чешский защитник Роман Гамрлик, на счету которого 1395 встреч.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 45 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил десять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. В январе он пропустил несколько игр из-за повреждения.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 832 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 62 гола.

Ранее игрок «Вашингтона» раскрыл подробности состояния Овечкина.