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Иностранный тренер заявил, что соскучился по России

Бывший тренер «Локомотива» Николич не исключил возвращения в Россию

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива», сербский специалист Марко Николич, который возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, признался, что соскучился по работе в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Скучаю, конечно. Знаю, что однажды снова буду работать там. Но неизвестно когда. У меня хорошие отношения со многими командами. Поэтому, может быть, я окажусь как в «Локомотиве», так и в любой другой команде — «Краснодар», «Динамо», «Зенит», — заявил Николич.

Сербский специалист работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

После ухода Николича клуб сменил шесть тренеров. С ноября 2022 года команду возглавляет Михаил Галактионов. В прошлом сезоне ему удалось уберечь «железнодорожников» от вылета.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 38 баллов. Второе место занимает петербургский «Зенит» (36).

Ранее Николич признался, что у него много хороших воспоминаний о России.

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