Червиченко: «Спартак» захлестывает новая волна идиотизма

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал клуб из-за ситуации с защитником и капитаном команды Георгием Джикией. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Спартак» захлестывает новая волна идиотизма. Абаскаль пытается самоутвердиться, в его возрасте это свойственно. Но утверждаться за счет того, что сажаешь на лавку лидера и легенду команды последних 10 лет… Нет логики в том, что Абаскаль ставит вместо Джикии такое недоразумение, как Дуарте. Он просто посмешище в сравнении с Георгием.

В плане имиджа это очень плохая ситуация для руководства «Спартака». Джикия не такая легенда, как Титов, Тихонов, Черенков или Аленичев, но за последнее десятилетие это самый значимый игрок красно-белых, символ и легенда клуба. И так его зачехлять — позорно. Если руководство не очнется, будет печально. Без Джикии «Спартак» посыпется и не добьется никаких успехов», — заявил Червиченко.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. 5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что новый контракт не будет подписан, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

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