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В Испании футболисток фотографировали в душе через окно

Mundo Deportivo: неизвестные пытались сфотографировать футболисток в душевой

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SD Alsasua

Женский футбольный клуб «Альсасуа» подал жалобу на неизвестных лиц, которые фотографировали игроков команды в душе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, инцидент произошел 2 февраля. Неизвестные снимали футболисток на камеры мобильных телефонов через окно раздевалки, когда они входили в душевую комнату и выходили из нее после тренировочного занятия.

После того, как нарушителей заметили, они покинули тренировочную базу на автомобиле, который пока не удалось опознать. Полиция Наварры начала расследование инцидента. «Альсасуа» в официальном заявлении осудил произошедшее, а также призвал свидетелей к сотрудничеству с правоохранительными органами.

«Альсасуа» выступает в Национальной молодежной лиге Испании. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка в 18 сыгранных матчах.

Ранее фанат засунул палец между ягодиц игроку «Севильи» во время матча.

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