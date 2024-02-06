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Черчесова назвали лучшим тренером в истории сборной России

Экс-игрок Пономарев: Черчесов производит впечатление серьезного человека

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев назвал Станислава Черчесова лучшим тренером в истории национальной российской команды, отметив, что он сыграл большую роль становлении хорошей сборной. Его слова приводит Legalbet.

«Лучший тренер в истории сборной РоссииЧерчесов. Он производит впечатление серьезного человека, который серьезно относится к работе. Я с ним встречался, он всегда уважительно относился к ветеранам. Не буду говорить об его успехах, но сборная играла неплохо», — заявил Пономарев.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов отказался от предложения возглавить азиатскую клуб.

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