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В Англии девушки избили ресторатора, сказавшего им, что туалет в заведении для клиентов

Daily Star: ресторатор в Британии не пустил девушек в туалет в кафе и был ими избит

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В Англии группа девушек избила хозяина ресторана, который отказался пускать их в туалет, сообщив им, что он только для посетителей, пишет Daily Star.

Как рассказал 64-летний ресторатор Мухаммед Ислам, после того как он не разрешил девушкам воспользоваться туалетом, они напали на него с кулаками, несколько раз ударили по голове, разбив ему бровь.

«Одна из девушек говорила мне, что ей 16 лет, поэтому я не имею права ее трогать», — вспоминает мужчина.

Мужчина с сотрудниками вывел агрессивных девушек из ресторана, но они начали бить окна. В полиции сообщили, что установили всех участников инцидента — виновные были арестованы и освобождены под залог на время следствия.

Местные жители также добавили, что подростки в последнее время стали вести себя агрессивнее, так как чувствуют свою безнаказанность.

Ранее в США подросток ослеп и потерял способность говорить, выпив слишком много алкоголя.

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