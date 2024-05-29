В России будут немедленно освобождать тяжелобольных заключенных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает немедленное исполнение постановления суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с заболеванием. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

До этого тяжелобольные осужденные ожидали истечения срока, который отведен на апелляционное обжалование и рассмотрение судом апелляционной инстанции представления другой стороны.

Также законом вносятся изменения, согласно которым, если заключенный из-за болезни не в состоянии самостоятельное обратиться в суд, то представление об освобождении от наказания будет вносить начальник учреждения или органа.

Кроме этого, Путин подписал закон, запрещающий списывать долги с пенсий и доплат инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Ранее на Украине предложили освободить заключенных на подконтрольных России территориях.