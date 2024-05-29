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В Европе почувствовали ухудшение отношений с Китаем

Европейский бизнес ждет осложнений в отношениях с Китаем в ближайшие годы

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Global Look Press

Большинство европейских бизнес-лидеров полагают, что отношения континента с Китаем, вероятно, ухудшатся в ближайшие несколько лет на фоне торговых и геополитических разногласий. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на опрос Европейского круглого стола промышленников.

Около 54% опрошенных руководителей компаний ожидают, что связи Европы и Китая станут хуже в течение трех лет, в то время как лишь 7% прогнозируют улучшение ситуации. В числе основных факторов напряженности они называют отношения между США и КНР, вопросы снижения рисков и промышленные избыточные мощности.

В целом генеральные директора настроены более оптимистично в отношении бизнес-климата, чем полгода назад, по мере улучшения экономических условий. Однако большая часть позитива связана с перспективами компаний за пределами Европы.

«Руководители оптимистичны в плане инвестиций и трудоустройства вне Европы, но внутри континента ожидания гораздо менее радужные», — заявила глава бельгийской химической компании Solvay Илхам Кадри, возглавляющая комитет ERT по конкурентоспособности и инновациям.

До этого стало известно, что российский бизнес все чаще использует криптовалюту для расчетов с другими странами.

Ранее Китаю предложили ужесточить пошлины на авто.

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