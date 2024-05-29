Армия России ведет массированные авиаудары по ВСУ на Времевском направлении

Российские военные наносят массированные авиационные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском участке Запорожской линии фронта. Об этом доложил руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Согласно его информации, атаки происходят в районе сел Старомайорское и Урожайное.

«По позициям противника нанесены массированные удары авиабомбами», — отметил общественник.

В материале отмечается, что Вооруженные силы России производят зачистку передовой линии фронта от живой силы и военной техники ВСУ.

В апреле Рогов заявлял, что украинские войска потеряли половину боевых позиций на Времевском направлении, взятых в ходе летнего контрнаступления. По его словам, ВСУ выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на Времевском направлении.

Ранее на Южно-Донецком направлении значительно снизилась активность ВСУ.