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Армия России ведет массированные авиаудары по ВСУ на Времевском направлении

Рогов заявил о массированных авиаударах по ВСУ у Старомайорского и Урожайного

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские военные наносят массированные авиационные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском участке Запорожской линии фронта. Об этом доложил руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Согласно его информации, атаки происходят в районе сел Старомайорское и Урожайное.

«По позициям противника нанесены массированные удары авиабомбами», — отметил общественник.

В материале отмечается, что Вооруженные силы России производят зачистку передовой линии фронта от живой силы и военной техники ВСУ.

В апреле Рогов заявлял, что украинские войска потеряли половину боевых позиций на Времевском направлении, взятых в ходе летнего контрнаступления. По его словам, ВСУ выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на Времевском направлении.

Ранее на Южно-Донецком направлении значительно снизилась активность ВСУ.

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