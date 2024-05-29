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Семин охарактеризовал тренера «Краснодара» Мусаева

Семин назвал наставника «Краснодара» Мусаева квалифицированным специалистом

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин положительно оценил новость о том, что наставник Мурад Мусаев продлил контракт с «Краснодаром», передает «Спорт-Экспресс».

«Хорошая новость. Во-первых, наш тренер работает. Во-вторых, можно сказать, что он воспитанник краснодарского футбола. Он квалифицированный, имеющий достаточно большой опыт, специалист», — сказал Семин.

«Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0, занял второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

Ранее Матвей Сафонов рассказал, как «Краснодар» принял Мусаева.

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