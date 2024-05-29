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Дзюба ушел из «Локомотива»

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из клуба

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о том, что форвард Артем Дзюба покинул команду.

«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе», — говорится в сообщении.

Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее экс-тренер «Локомотива» назвал Дзюбу полезным для команды.

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