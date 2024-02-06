Стали известны сочетания «Вашингтона» после того, как Кузнецов покинул клуб

Журналистка Самми Сайбер опубликовала в своих соцсетях сочетания клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» после того, как россиянин Евгений Кузнецов покинул расположение команды.

Нападающие: Макс Пасиоретти-Ти Джей Оши-Коннор Макмайкл; Александр Овечкин-Том Уилсон-Дилан Строум; Энтони Манта-Алексей Протас-Майк Сгарбосса; Бек Маленстин--Митчелл Филлипс-Ник Дауд.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате 7,8 млн долларов за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Ранее сообщалось, что Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ.