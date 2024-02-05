Легенда сборной России дал совет капитану «Спартака»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может прорабатывать варианты ухода из клуба в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять игровых кондиций.

По его мнению, 30-летнему капитану красно-белых стоит рассмотреть вариант ухода из клуба ради своего же блага.

«Вопрос — хочет ли он досидеть контракт и получать деньги, не играя, или уйти за игровой практикой? Если он останется до конца контракта в команде, то будет находиться в запасе и потеряет все свои качества, поэтому, конечно, лучше найти какой-либо вариант сейчас, чтобы перейти в другой клуб, чем терять полгода. «Спартак» может его бесплатно отпустить», — заявил Булыкин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

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